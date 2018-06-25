Почта Италии объявила о наборе персонала в регионе Кампания

Понедельник, 25 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Почта Италии объявила о наборе персонала в регионе Кампания

Почта Италия объявила о дополнительном наборе персонала во всех регионах.

Хорошая возможность для тех, кто ищет работу и желает попробовать себя на новой стезе. Кандидаты заключают ученический контракт длительностью 36 месяцев и будут заняты в различных почтовых отделениях продвижением финансовых и страховых продуктов внутри концерна.

Заявки необходимо подать не позднее 30 июня.

Кандидаты должны отвечать следующим требованиям: иметь диплом лауреата в области торговли, страхования, финансов и других экономических дисциплин; отличным знанием программного пакета Microsoft Office. Компания заинтересована в наборе кандидатов с динамическими коммерческими навыками и ориентированных на работу с клиентами. Заявки и резюме подаются на сайте компании, пишет napoli1.com.

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