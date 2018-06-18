Почти 3 миллиона итальянцев испытывают проблемы с покупкой еды

2,7 миллионов итальянцев испытывают те или иные сложности с обеспечением продуктами питания, сообщает в понедельник, 18 июня, информагентство Ansa со ссылкой на Национальную ассоциацию фермеров.

Часть этих людей пользуются услугами столовых для бедных или вынуждены выбирать в супермаркетах специальные наборы для малоимущих.

Среди этих 2,7 миллионов человек - 455 тысяч граждан в возрасте до 15 лет, 200 тысяч граждан в возрасте старше 65 лет и около 100 тысяч бездомных, пишет regnum.ru.

В ассоциации также рассказали, что 71% итальянцев стали внимательнее относиться к продуктам питания и расходам на них, в частности, покупать продукты с более длительным сроком годности и пользоваться скидочными программами в ресторанах.

Одновременно с этим в ассоциации сообщили, что в Италии ежегодно выбрасывают продуктов на 16 миллиардов евро, причем более половины (54%) такого мусора приходится на долю домохозяйств и только 21% - на рестораны и кафе.