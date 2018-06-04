Почти 3 млн итальянцев работают по временным контрактам

Об этом сообщает в понедельник, 4 июня, Il Sole 24 Ore со ссылкой на данные европейской статистики.

Быстрее всего растет число наименее долгосрочных контрактов, продолжительностью не более полугода, пишет regnum.ru.

Обозреватели издания полагают, что у такого переформатирования рынка труда есть несколько причин, но основной является экономический кризис. Вместе с тем рост числа временных контрактов отчасти вызван и возросшей «гибкостью» самих сотрудников, то есть их собственным желанием заключать срочные контракты.

Сравнение с другими европейскими странами показывает, что Италия заметно «проигрывает» только Испании, где временные контракты у 27% всех работающих граждан (в Италии - 16%). Но Италия уже превысила и среднеевропейский, и немецкий показатели, хотя 20 лет назад «проигрывала» им более чем в два раза.

Сложившаяся на итальянском рынке труда ситуация с ростом доли временных контрактов, с одной стороны, вносит на тот рынок ощущение нестабильности, с другой - облегчает поиски работы для таких «групп населения», как молодежь и женщины, которым найти работу всегда было труднее, отмечает издание.