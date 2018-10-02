Почти половина испанцев не владеет иностранными языками

Выяснилось, что 45,8% испанцев говорят только на своем родном языке. По этому показателю Испания оказалась на пятом месте в Евросоюзе, уступив лишь Великобритании (65,4%), Румынии (64,2%), Венгрии (57,6%) и Болгарии (50,5%). Самые лучшие результаты показали шведы, среди которых лишь 3,4% говорят только на одном языке, а также датчане и латыши – по 4,2%.

В среднем, по данным Евростата, более 35% населения ЕС владеет хотя бы одним иностранным языком, пишет noticia.ru.

Сообщается, что 34,8% испанцев говорит на одном иностранном языке, 14,3% владеет двумя языками, кроме родного, и только 5,2% может общаться на трех и более языках. По ЕС в целом 35,2% владеют только одним иностранным языком, 21% – двумя, 8,4% – тремя языками.