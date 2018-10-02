Почти половина испанцев не владеет иностранными языками

Вторник, 02 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Почти половина испанцев не владеет иностранными языками

Агентство статистики Евростат опубликовало по случаю Европейского дня языков данные о том, на каких языках говорят в разных странах ЕС.

Выяснилось, что 45,8% испанцев говорят только на своем родном языке. По этому показателю Испания оказалась на пятом месте в Евросоюзе, уступив лишь Великобритании (65,4%), Румынии (64,2%), Венгрии (57,6%) и Болгарии (50,5%). Самые лучшие результаты показали шведы, среди которых лишь 3,4% говорят только на одном языке, а также датчане и латыши – по 4,2%.

В среднем, по данным Евростата, более 35% населения ЕС владеет хотя бы одним иностранным языком, пишет noticia.ru.

Сообщается, что 34,8% испанцев говорит на одном иностранном языке, 14,3% владеет двумя языками, кроме родного, и только 5,2% может общаться на трех и более языках. По ЕС в целом 35,2% владеют только одним иностранным языком, 21% – двумя, 8,4% – тремя языками.

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