Почти половина итальянцев испытывают страх на улицах

Пятница, 19 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Почти половина итальянцев испытывают страх на улицах

В большей мере итальянцы боятся кражей и грабежей, насилия, домогательств и проявления агрессивного поведения.

Такая информация была получена в результате проведения соц. исследования Demopolis  54% респондентов сообщили, что ощущают себя на улицах относительно или целиком защищенными, пишет napoli1.com.

51% опрошенных считают, что в течении 5 последних лет уровень безопасности в их населенном пункте снизился. 12% выразили противоположное мнение. 37% считают, что никаких изменений не произошло. Больше всего итальянские граждане тревожатся о том, что преступники могут их обокрасть, ограбить (60%), отнестись к ним агрессивно (58%) или проявить домогательство и насилие (41%).

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