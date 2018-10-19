Почти половина итальянцев испытывают страх на улицах

Такая информация была получена в результате проведения соц. исследования Demopolis 54% респондентов сообщили, что ощущают себя на улицах относительно или целиком защищенными, пишет napoli1.com.

51% опрошенных считают, что в течении 5 последних лет уровень безопасности в их населенном пункте снизился. 12% выразили противоположное мнение. 37% считают, что никаких изменений не произошло. Больше всего итальянские граждане тревожатся о том, что преступники могут их обокрасть, ограбить (60%), отнестись к ним агрессивно (58%) или проявить домогательство и насилие (41%).