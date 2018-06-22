Почти половина итальянцев недовольны уровнем безопасности в стране

Более 46% граждан Италии крайне негативно оценивают уровень безопасности в стране и действия правоохранительных органов по контролю за территорией, передает в пятницу, 22 июня, Rainews со ссылками на статистические данные Istat.

Издание отмечает, что исследование проводились в 2015−16 годах - статистикам требуется много времени на обработку информации.

Istat отмечает, что общий уровень недовольных уровнем безопасности значительно вырос в сравнении с прошлыми исследованиями. Так, почти 34% граждан полагают, что находятся в зоне «криминального риска» - показатель втрое выше, чем восемью годами ранее, пишет regnum.ru.

Данные статистиков могут служить одним из объяснений итогов парламентских выборов марта 2018 года: обе партии-победительницы, и «Лига» и «Движение 5 звезд», во время предвыборной кампании говорили в том числе и о безопасности в стране, обещая повысить ее уровень.