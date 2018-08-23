Почти половина прибрежных вод Италии загрязнена

Четверг, 23 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Почти половина прибрежных вод Италии загрязнена

Исследование показало, что почти половина прибрежных вод Италии загрязнена.

48% образцов морской воды, взятых у побережья Италии, оказались загрязненными, сообщает "Евро Пульс" со ссылкой на ежегодные данные природоохранной организации Legambiente.

В этом году исследователи проанализировали больше 300 образцов воды. 39% из них оказались сильно загрязненными и еще 9% содержали заметные следы химического и биологического загрязнения. Главная причина, по мнению экспертов, — в плохой системе очистки сточных вод. Они рекомендуют муниципальным правительствам уделить этому вопросу больше внимания, пишет РИА Новости.

Legambiente уже больше 30 лет следит за состоянием прибрежных вод Италии (в прошлом году загрязнений было меньше — около 40% образцов морской воды).

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