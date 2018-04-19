Подписано соглашение о кибербезопасности

Четверг, 19 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Подписано соглашение о кибербезопасности

Свыше 30 крупных IT-компаний подписали соглашение о противодействии кибератакам.

34 крупные технологические компании, включая Microsoft, Facebook, HP, ARM, Cisco и Oracle, подписали соглашение о кибербезопасности, которое предусматривает запрет на содействие правительствам любых стран в организации кибератак против граждан и компаний, пишет The Verge.

По данным газеты The New York Times, инициатором создания соглашения выступил президент Microsoft Брэд Смит - в прошлом году он призвал разработать «Цифровую женевскую конвенцию», которая бы защитила пользователей от кибератак со стороны правительств разных стран и установила правила ведения цифровых войн.

Подписавшие соглашение компании обязываются защищать клиентов от кибератак, обмениваться информацией об угрозах и уязвимостях, способствовать тому, чтобы разработчики и пользователи могли самостоятельно защищаться от атак, а также не помогать властям государств в осуществлении кибератак, пишет hitech.newsru.com.

Как отмечает NYT, соглашение пока что не подписали такие IT-гиганты, как Amazon, Apple и Google. Кроме того, к нему не присоединились компании из России, Китая, Ирана или Северной Кореи, власти которых подозреваются в организации ряда крупных кибератак.

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