Подсчитано состояние Джиджи Хадид

В 2017 году Хадид заняла пятое место в списке самых высокооплачиваемых в мире моделей. Благодаря контрактам с популярными брендами, такими как Maybeline, Evian, BMW, Versace и Tommy Hilfiger, девушка зарабатывает девять миллионов в год.

В рейтинге Хадид уступила только Адриане Лиме с ее доходом в 10,5 миллиона долларов, Крисси Тейген, которая получает 13,5 миллиона, Жизель Бюндхен - 17,5 миллиона, и Кендалл Дженнер, которая значится на первом месте с ежегодным заработком в 22 миллиона долларов.