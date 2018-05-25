Подсчитано состояние Джиджи Хадид

Пятница, 25 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Подсчитано состояние Джиджи Хадид

Подсчитано состояние американской супермодели и телеведущей Джиджи Хадид: на сегодняшний день сумма достигла 13 миллионов долларов.

В 2017 году Хадид заняла пятое место в списке самых высокооплачиваемых в мире моделей. Благодаря контрактам с популярными брендами, такими как Maybeline, Evian, BMW, Versace и Tommy Hilfiger, девушка зарабатывает девять миллионов в год.

В рейтинге Хадид уступила только Адриане Лиме с ее доходом в 10,5 миллиона долларов, Крисси Тейген, которая получает 13,5 миллиона, Жизель Бюндхен - 17,5 миллиона, и Кендалл Дженнер, которая значится на первом месте с ежегодным заработком в 22 миллиона долларов.

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