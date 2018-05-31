Подсчитаны потери Трампа за год

Четверг, 31 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Подсчитаны потери Трампа за год

Состояние президента США Дональда Трампа за год сократилось на 100 миллионов долларов и составило 2,8 миллиарда.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg, основанные на анализе от кредиторов, рыночных данных, годовых отчетах и майской финансовой статистике.

В данным на июнь 2017 года, состояние американского президента оценивалось в 2,9 миллиарда долларов. Как поясняет агентство, с того момента состояние Трампа, в частности, снизилось из-за падения спроса на аренду площадей в зданиях Trump Tower и Niketown и снижения доходов от его гольф-индустрии. Bloomberg добавил, что на фоне скандалов, которые сопровождают президентство Трампа, его имя было убрано со зданий в Нью-Йорке, Торонто и Панаме.

В Trump Organization не согласились с выводами Bloomberg - в организации отметили, что сама методика подсчета агентства занижает стоимость основных активов компании в Нью-Йорке в сфере недвижимости. По словам представителя Trump Organization, принадлежащие президенту США здания находятся в благоприятных для аренды районах.

В марте 2018 года журнал Forbes сообщил, что за год президентства состояние Трампа снизилось на 400 миллионов долларов, до 3,1 миллиарда. В частности, журнал отмечал снижение стоимости как Trump Tower, так и Niketown.

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