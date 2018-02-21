Подсолнечное масло набирает популярность в Испании

Среда, 21 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Подсолнечное масло набирает популярность в Испании

Неурожай оливок в Испании привёл к повышению цен на оливковое масло и другую продукцию.

В связи с этим многие жители страны переходят с традиционного для испанской кухни оливкового масла на подсолнечное.

По подсчётам Министерства сельского хозяйства Испании, в прошлом году в стране было потреблено 168,5 миллионов литров подсолнечного и 340,9 миллионов литров оливкового масла. При этом потребление подсолнечного масла выросло на 20,8%, в то время как оливкового - сократилось на 9,7%, пишет noticia.ru.

Из-за засухи урожай оливок в 2017 и 2016 году значительно сократился по сравнению со средними показателями. Производство оливкового масла в Испании в своё время достигало 1,8 миллиона тонн, в то время как сейчас этот уровень едва превышает 1 миллион.

В министерстве также отмечают, что с 2014 года стоимость оливкового масла первого холодного отжима на заводах выросла на 77% до 3,62 евро за литр, что отразилось также и на ценах в магазинах. По данным Национального статистического комитета, с 2014 года розничные цены выросли на 36%, а за последний год рост составил 10,9%.

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