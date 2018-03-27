Поезд Ким Чен Ына уехал из Пекина

Вторник, 27 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Поезд Ким Чен Ына уехал из Пекина

Поезд, вероятно, использующийся высокопоставленной северокорейской делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном, покинул Пекин.

По информации агентства, незадолго до этого на Пекинский вокзал прибыл кортеж из десятка машин в сопровождении полицейских на мотоциклах, а также черный лимузин. Перед этим станцию закрыли для граждан, а в районе усилили меры безопасности.

По разным данным, визит в Китай мог совершить как сам лидер Ким Чен Ын, так и его окружение. Среди возможных вариантов называется Ким Ё Чжон - младшая сестра лидера КНДР, занимающая пост замначальника отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи, передает Kyodo. Также приехать мог председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам или член президиума Политбюро Чхве Рён Хэ, считающийся правой рукой северокорейского руководителя.

О возможном визите Ким Чен Ына в китайскую столицу стало известно 26 марта. Такая информация появилась из-за таинственного поезда, следовавшего из Северной Кореи в Пекин. Из-за него в Китае произошли массовые сбои в расписании железнодорожного движения. Считается, что это тот же самый бронированный состав, на котором отец нынешнего лидера КНДР Ким Чем Ир совершал поездку в Пекин.

Официальных сообщений северокорейской или китайской стороны о визите не было. Однако в случае, если информация окажется правдой, это будет первая поездка Ким Чен Ына за пределы Северной Кореи в качестве лидера КНДР.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: госпиталь Кашкайша запретил босоножки и пирсинг

      Госпиталь Кашкайша одобрил внутренний регламент с подробными правилами, касающимися внешнего вида своих сотрудников.

      Подробнее

    • Португалия: погиб электрик...

      Несчастный случай на рабочем месте произошел в Форуж-ду-Аррау (муниципалитет Понте-де Сор, округ Порталегре).

      Подробнее

    • Испанские аэропорты сдают позиции в мировом рейтинге

      Аэропорт Барселоны «Эль-Прат» обошел Мадрид-Барахас в рейтинге лучших аэропортов мира, но оба оказались лишь в пятом десятке.

      Подробнее

    • Испания: Серхио Рамос в третий раз стал отцом

      Футболист Серхио Рамос и телеведущая Пилар Рубио вновь стали родителями.

      Подробнее

    • Спинаццола покинул расположение сборной Италии

      Полузащитник сборной Италии Леонардо Спинаццола покинул расположение «Скуадра Адзурры» из-за травмы, характер которой не сообщается.

      Подробнее

    • В Италии найдены останки женщины, «родившей» в могиле

      В Италии ученые нашли скелет женщины, «родившей» после смерти.

      Подробнее

    • Стивен Спилберг предупредил об угрозе мировому кинематографу

      Режиссер Стивен Спилберг заявил, что полнометражные телевизионные фильмы студии Netflix не должны претендовать на премию «Оскар».

      Подробнее

    • Поезд Ким Чен Ына уехал из Пекина

      Поезд, вероятно, использующийся высокопоставленной северокорейской делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном, покинул Пекин.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!