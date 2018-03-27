Поезд Ким Чен Ына уехал из Пекина

По информации агентства, незадолго до этого на Пекинский вокзал прибыл кортеж из десятка машин в сопровождении полицейских на мотоциклах, а также черный лимузин. Перед этим станцию закрыли для граждан, а в районе усилили меры безопасности.

По разным данным, визит в Китай мог совершить как сам лидер Ким Чен Ын, так и его окружение. Среди возможных вариантов называется Ким Ё Чжон - младшая сестра лидера КНДР, занимающая пост замначальника отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи, передает Kyodo. Также приехать мог председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам или член президиума Политбюро Чхве Рён Хэ, считающийся правой рукой северокорейского руководителя.

О возможном визите Ким Чен Ына в китайскую столицу стало известно 26 марта. Такая информация появилась из-за таинственного поезда, следовавшего из Северной Кореи в Пекин. Из-за него в Китае произошли массовые сбои в расписании железнодорожного движения. Считается, что это тот же самый бронированный состав, на котором отец нынешнего лидера КНДР Ким Чем Ир совершал поездку в Пекин.

Официальных сообщений северокорейской или китайской стороны о визите не было. Однако в случае, если информация окажется правдой, это будет первая поездка Ким Чен Ына за пределы Северной Кореи в качестве лидера КНДР.