Погиб хоккеист Сергей Огородников

О смерти Огородникова сообщила пресс-служба тольяттинского хоккейного клуба «Лада», пишет ntv.ru.

Из сообщения ХК «Лада»: «Коллектив хоккейного клуба «Лада» выражает соболезнования и слова поддержки родным и близким Огородникова».

Нападающий выступал за тольяттинский клуб в сезонах 2012–2013 и 2013–2014 годов, в течение которых провел в общей сложности 88 матчей (20 заброшенных шайб и 18 голевых передач). Хоккеист за свою карьеру играл также в составе московских «Динамо» и ЦСКА, новокузнецкого «Металлурга» и екатеринбургского «Автомобилиста».