Похудевшая ради свадебного платья блогер заработала бесплодие

Вторник, 13 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Похудевшая ради свадебного платья блогер заработала бесплодие

Свадебный блогер из Новой Зеландии так увлеклась диетой для невест, что стала бесплодна на несколько лет.

Девушка, известная под ником She Said Yes, сообщила, что подорвала здоровье во время подготовки к собственному бракосочетанию. Об этом сообщило местное издание NZHerald.

Меган Хадчизон (Megan Hutchison) рассказала своим подписчикам, что несколько лет не могла забеременеть из-за неосмотрительного выбора наряда. Существенный недобор веса привел к диагнозу «аменорея» (отсутствие менструации).

В первый раз блогерша резко потеряла вес после смерти матери в 2014 году. Из-за тяжелого потрясения девушка перестала есть, ей пришлось проходить курс лечения. Однако во время терапии она купила себе свадебное платье очень маленького размера, и тогда сознательно решила продолжить морить себя голодом до бракосочетания. Из-за недостатка веса в течение трех лет после свадьбы Хадчизон не могла забеременеть.

Со слов девушки, она понимала, на какие жертвы она идет ради своей внешности. «Я сознательно относилась к своему телу таким образом, что оно ответило неспособностью иметь детей», - заявила блогерша.

Хадчизон решилась рассказать о пережитом ею кризисе только тогда, когда врачи вновь подтвердили ее фертильность. Для этого ей пришлось набрать почти 10 килограммов. «Я чувствую ответственность перед всеми женщинами, которые могут оказаться в таком положении. Подобные проблемы слишком распространены», - заявила она.

Последние новости

    • Португалец Криштиану Роналду хочет переехать в Париж

      Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду в 2012 году хотел перейти в «Пари Сен-Жермен».

      Подробнее

    • Женщины в Португалии

      Обнародованы данные доклада Комиссии по гражданству и гендерному равенству (CIG).

      Подробнее

    • Испанские застройщики активизируются в 2018 году

      Испанские застройщики намерены воспользоваться благоприятной ситуацией на рынке недвижимости и активизировать свою деятельность в 2018 году.

      Подробнее

    • Испания: новый терминал в аэропорту «Эль-Прат»

      В аэропорту «Эль-Прат» построят новый терминал для межконтинентальных рейсов.

      Подробнее

    • Итальянский бренд откроет магазин собственных подделок

      Основатель итальянской компании-производителя модной одежды, обуви и аксессуаров Diesel Ренцо Россо откроет магазин по продаже подделок.

      Подробнее

    • В Италии на фестивале песни победил дуэт с композицией о терактах

      В эту субботу на сцене тетра «Аристон» в городе Сан-Ремо, Италия, закончился ежегодный фестиваль итальянской песни «Сан-Ремо», прошедший в 68 раз.

      Подробнее

    • Родителям попытались навязать школьную форму от Armani

      Начальная школа Taimei в престижном японском районе Гинза предписала родителям купить для детей единую школьную форму от модного дома Armani.

      Подробнее

    • Burberry порадовала модной клеткой

      Британских геев порадовали модной клеткой с радужными деталями.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!