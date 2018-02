Похудевшая ради свадебного платья блогер заработала бесплодие

Девушка, известная под ником She Said Yes, сообщила, что подорвала здоровье во время подготовки к собственному бракосочетанию. Об этом сообщило местное издание NZHerald.

Меган Хадчизон (Megan Hutchison) рассказала своим подписчикам, что несколько лет не могла забеременеть из-за неосмотрительного выбора наряда. Существенный недобор веса привел к диагнозу «аменорея» (отсутствие менструации).

В первый раз блогерша резко потеряла вес после смерти матери в 2014 году. Из-за тяжелого потрясения девушка перестала есть, ей пришлось проходить курс лечения. Однако во время терапии она купила себе свадебное платье очень маленького размера, и тогда сознательно решила продолжить морить себя голодом до бракосочетания. Из-за недостатка веса в течение трех лет после свадьбы Хадчизон не могла забеременеть.

Со слов девушки, она понимала, на какие жертвы она идет ради своей внешности. «Я сознательно относилась к своему телу таким образом, что оно ответило неспособностью иметь детей», - заявила блогерша.

Хадчизон решилась рассказать о пережитом ею кризисе только тогда, когда врачи вновь подтвердили ее фертильность. Для этого ей пришлось набрать почти 10 килограммов. «Я чувствую ответственность перед всеми женщинами, которые могут оказаться в таком положении. Подобные проблемы слишком распространены», - заявила она.