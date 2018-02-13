Похудевшая ради свадебного платья блогер заработала бесплодие
Свадебный блогер из Новой Зеландии так увлеклась диетой для невест, что стала бесплодна на несколько лет.
Девушка, известная под ником She Said Yes, сообщила, что подорвала здоровье во время подготовки к собственному бракосочетанию. Об этом сообщило местное издание NZHerald.
Меган Хадчизон (Megan Hutchison) рассказала своим подписчикам, что несколько лет не могла забеременеть из-за неосмотрительного выбора наряда. Существенный недобор веса привел к диагнозу «аменорея» (отсутствие менструации).
В первый раз блогерша резко потеряла вес после смерти матери в 2014 году. Из-за тяжелого потрясения девушка перестала есть, ей пришлось проходить курс лечения. Однако во время терапии она купила себе свадебное платье очень маленького размера, и тогда сознательно решила продолжить морить себя голодом до бракосочетания. Из-за недостатка веса в течение трех лет после свадьбы Хадчизон не могла забеременеть.
Со слов девушки, она понимала, на какие жертвы она идет ради своей внешности. «Я сознательно относилась к своему телу таким образом, что оно ответило неспособностью иметь детей», - заявила блогерша.
Хадчизон решилась рассказать о пережитом ею кризисе только тогда, когда врачи вновь подтвердили ее фертильность. Для этого ей пришлось набрать почти 10 килограммов. «Я чувствую ответственность перед всеми женщинами, которые могут оказаться в таком положении. Подобные проблемы слишком распространены», - заявила она.