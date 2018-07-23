Показано неожиданное влияние человека на климат

Понедельник, 23 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Показано неожиданное влияние человека на климат

Климатологи из Ливерморской национальной лаборатории первые доказали влияние человека на годовые колебания температуры в нижних слоях атмосферы Земли.

Статья ученых опубликована в журнале Science, пресс-релиз доступен на сайте Phys.org.

Для выявления признаков воздействия людей на климат ученые сравнивают данные, полученные в ходе многолетних наблюдений, с результатами теоретических моделей, учитывающих такое влияние. Это позволяет отличить вклад антропогенного фактора от естественных циклов. Подобным образом было доказано влияние человека на глобальную среднегодовую температуру, рост содержания тепла в океанах и повышение уровня моря в результате таяния полярных льдов.

Исследователи оценили влияние антропогенного фактора на амплитуду годовых температур в тропосфере, то есть разницу между средними температурами холодных и теплых месяцев. При этом использовались данные со спутников, которые регистрировали колебания температуры в различных регионах Земли. Кроме этого, исследователи провели симуляции, включающие в себя несколько моделей климатических изменений с учетом влияния человека.

Результаты моделирования показали, что из-за антропогенного фактора в средних широтах следует ожидать заметное увеличение амплитуды годовых температур. Это происходит вследствие более сильного прогревания воздуха в летние месяцы. Кроме того, из-за разницы в площади суши Северного и Южного полушария изменения амплитуды к северу от экватора должны быть более выраженными. Ученые проанализировали данные со спутников, собранные в течение 38 лет, чтобы проверить, наблюдается ли похожая картина в реальности, и оценили вероятность случайного совпадения.

Оказалось, что антропогенный «сигнал» регистрируется с высокой статистической достоверностью в пяти из шести наборов спутниковых наблюдений. При этом уровень статистической значимости, который показывает вероятность случайного появления сигнала, был менее одного процента.

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