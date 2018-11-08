Покупатели обвинили итальянский бренд в гомофобии

Четверг, 08 Ноябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Покупатели обвинили итальянский бренд в гомофобии

Итальянский бренд Diesel выпустил новую коллекцию одежды с оскорбительными надписями.

Куртки, худи и футболки из новой линейки Ha(u)te Couture покрыты белыми граффити с оскорбительными выражениями.

Как отмечает издание, главная идея коллекции заключается в том, что оскорбления в адрес человека теряют свою силу, если они уже написаны на его одежде. «Чем больше ненависти ты носишь на себе, тем меньше тебя это волнует», — такое заявление появилось на сайте Diesel. Но пользователи Сети с этим не согласились и назвали данную коллекцию «гомофобной», пишет iz.ru.

«Это отвратительно. Что, оскорбительные слова теперь в моде? Нельзя допускать гомофобию», — возмутились некоторые в Twitter.

«Пожалуйста, скажите, что это шутка. Я понял смысл, который вы в это вложили, но как гей и постоянный клиент Diesel я возмущен», — написал молодой человек с ником D@vey.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Роналду задел фанатов «Манчестер Юнайтед»

      Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду отпраздновал гол, забитый в ворота «Манчестер Юнайтед» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

      Подробнее

    • Португалия: изменения в парковке в Телейраш

      Поводом для решения приходского совета Лумиара послужили «многочисленные просьбы местных жителей».

      Подробнее

    • В Испании нашли необычную римскую мозаику

      Огромный фрагмент римской мозаики III века нашей эры нашли в ноябре прошлого года во время строительных работ на одной из улиц городка севильской провинции.

      Подробнее

    • Испания: зарплата горничных вырастет

      Каталонские гостиницы, начиная с 31 декабря, должны будут платить своим горничным 1350 ежемесячно, тогда как ранее эта сумма не превышала 800–900 евро.

      Подробнее

    • Покупатели обвинили итальянский бренд в гомофобии

      Итальянский бренд Diesel выпустил новую коллекцию одежды с оскорбительными надписями.

      Подробнее

    • Моуринью спровоцировал конфликт в Италии

      Моуринью подразнил болельщиков «Ювентуса».

      Подробнее

    • Неожиданный цвет стал новым трендом

      Американскую супермодель Беллу Хадид сфотографировали в одежде темного оливкового цвета.

      Подробнее

    • В Индонезии пассажирский самолет врезался в столб

      В индонезийской провинции Бенкулу пассажирский самолет врезался в фонарный столб в аэропорту. 

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья