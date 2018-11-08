Покупатели обвинили итальянский бренд в гомофобии

Куртки, худи и футболки из новой линейки Ha(u)te Couture покрыты белыми граффити с оскорбительными выражениями.

Как отмечает издание, главная идея коллекции заключается в том, что оскорбления в адрес человека теряют свою силу, если они уже написаны на его одежде. «Чем больше ненависти ты носишь на себе, тем меньше тебя это волнует», — такое заявление появилось на сайте Diesel. Но пользователи Сети с этим не согласились и назвали данную коллекцию «гомофобной», пишет iz.ru.

«Это отвратительно. Что, оскорбительные слова теперь в моде? Нельзя допускать гомофобию», — возмутились некоторые в Twitter.

«Пожалуйста, скажите, что это шутка. Я понял смысл, который вы в это вложили, но как гей и постоянный клиент Diesel я возмущен», — написал молодой человек с ником D@vey.