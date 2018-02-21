Покупательная способность работающих испанцев упала

Среда, 21 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Покупательная способность работающих испанцев упала

Покупательная способность граждан Испании со средним уровнем дохода упала на 1,7% за последние два года.

Другими словами, испанцы, получающие среднюю заработную плату, сейчас имеют в своем кошельке на 347 евро меньше, чем два года назад. Эти цифры были получены в результате исследования «Мониторинг возможностей и удовлетворенности на рынке труда» международной компании Adecco, специализирующейся на подборе персонала. В то же самое время исследование, проведенное компанией год назад (в конце 2016-го), показало, что покупательная способность испанских работников выросла на 0,9%.

При этом рост наблюдался в 13 автономных сообществах, тогда как сейчас в 15 зарегистрирован спад. Лидер этого антирейтинга - Мурсия (+1,9% в 2016-м и -3,1% в 2017-м). Далее следуют Кастилия и Леон (+2,2 в 2016-м и -2,2% в 2017-м) и Ла-Риоха (+0,2% в 2016-м и -3,4% в 2017-м). Страна Басков, Наварра, Эстремадура и Кастилия-Ла-Манча продемонстрировали негативные показатели как в 2016-м, так и в 2017-м.Так, жители Страны Басков потеряли в 2016-м 1,2% своей покупательной способности, а в 2017-м - 2,7%. В Наварре эти показатели составили 0,4% и 0,2% соответственно. Выросли цифры только в Астурии (+3,7% в 2016-м и +2,9% в 2017-м) и Кантабрии (+6% в 2016-м и +2,9% в 2017-м).

Специалисты Adecco проанализировали ряд таких переменных, как заработная плата, трудовая безопасность, карьерные возможности и т.п., чтобы выяснить уровень удовлетворенности на рынке труда. По результатам исследования, лучшие автономные сообщества для работы - Кантабрия, Астурия и Балеарские острова. Кантабрия занимает первую позицию уже в течение шести кварталов, Астурия не уступает вторую строчку третий квартал подряд, а Балеарские острова сместили с третьей позиции на четвертую Валенсийское сообщество. На противоположном конце списка находятся Канарские острова, Галисия и Мурсия, передает espanarusa.com.

Если говорить о зарплатах, то здесь лидером рейтинга является Мадрид, где средний оклад равен 1936 евро в месяц (+0,2% за год). Далее следует Страна Басков: 1934 евро (-0,4%). На третьем и четвертом местах – Наварра и Каталония: 1773 евро (+2,2%) и 1721 евро (-0,1%) соответственно. Напомним, что средняя заработная плата по стране равняется 1639 евро в месяц. Причем впервые за 17 лет в список автономий, где оклад превышает средненациональный, пополнился пятым регионом. Речь идет об Астурии, там средняя зарплата составляет 1664 евро (+2,6% за год). Adecco также отмечает, что впервые с 2013 года время поиска работы сократилось с 16 до 15,8 месяцев. Лидером в данном отношении стали Балеарские острова, где работу находят в среднем за 10,6 месяцев.

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