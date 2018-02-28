Полицейский в Италии расстрелял жену и взял детей в заложники

По данным телеканал RaiNews24, утром полицейский пришел домой в дурном настроении и открыл огонь из табельного оружия, тяжело ранив свою супругу.

Командующий провинциальными силами карабинеров Габриэле Витальяно прибыл на место происшествия и пытается вести переговоры с преступником.

По некоторым данным, супружеская пара находилась на грани развода, а стрельбе предшествовала ссора на улице. При этом точные причины стрельбы пока не известны, пишет rosbalt.ru.

Пострадавшая женщина находится в римской больнице Сан-Камилло в тяжелом состоянии.