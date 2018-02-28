Полицейский в Италии расстрелял жену и взял детей в заложники
В итальянском городе Чистерна в столичной области Лацио карабинер забаррикадировался в собственном доме, захватив в заложники двух дочерей.
По данным телеканал RaiNews24, утром полицейский пришел домой в дурном настроении и открыл огонь из табельного оружия, тяжело ранив свою супругу.
Командующий провинциальными силами карабинеров Габриэле Витальяно прибыл на место происшествия и пытается вести переговоры с преступником.
По некоторым данным, супружеская пара находилась на грани развода, а стрельбе предшествовала ссора на улице. При этом точные причины стрельбы пока не известны, пишет rosbalt.ru.
Пострадавшая женщина находится в римской больнице Сан-Камилло в тяжелом состоянии.