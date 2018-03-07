Полиция Португалии стала выписывать меньше штрафов

Среда, 07 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Полиция Португалии стала выписывать меньше штрафов

В Португалии количество штрафов, выписываемых нарушителям правил дорожного движения, за последний год сократилось более чем в два раза.

И вовсе не из-за того, что водители вдруг стали такими прилежными. Местные полицейские предпочитают закрывать глаза на несерьезные нарушения и не штрафовать виновных. Таким необычным образом они протестуют против условий труда, в которых им приходится работать, пишет rg.ru.

В течение многих лет они мирились с заморозкой заплат, отменой бонусов, в условиях финансового кризиса такие шаги правительства воспринимались спокойно. Однако теперь, когда в стране отмечен экономический рост, власти почему-то отказываются повышать зарплаты, отмечают в профсоюзах. Даже те, кто обеспечивает правопорядок более 10 лет, получают лишь чуть более 800 евро в месяц - меньше, чем в 2011 году.

Попытки переговоров с министром внутренних дел ни к чему не привели, в итоге терпение полицейских закончилось, и они решили наказать власть имущих, лишив их серьезного источника финансирования бюджета. В 2017 году стражи порядка выписали на 5,4 миллиона штрафов меньше, чем в 2016 году (сокращение составило 55 процентов). Как признаются сами полицейские, теперь они предпочитают ограничиться устным предупреждением, давая возможность водителям исправить недочеты.

Минимальный штраф в Португалии составляет 60 евро (например, за выкидывание мусора из окна или слишком медленное движение), максимальный может доходить до 2,5 тысяч евро (за невыполнение требований полицейского об остановке, движение по магистрали задним ходом или серьезное превышение скоростного режима).

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