Полиция рассказала о мотивах стрельбы в офисе YouTube

Об этом заявил на пресс-конференции глава полиции Сан-Бруно Эд Барберини.

«На данном этапе следствие полагает, что подозреваемая была недовольна политикой и действиями YouTube, мы считаем это мотивом произошедшего», - сказал он.

Барберини заявил, что у полиции нет других подозреваемых, которые могли быть задействованы в инциденте. Расследование продолжается, полиция будет изучать социальные сети стрелявшей - 39-летней Насим Агдам, принадлежащие ей вещи и автомобиль.

Глава полиции добавил, что на месте стрельбы обнаружили один пистолет, зарегистрированный на имя подозреваемой, пишет РИА Новости.

По информации издания Mercury News, отец Насим Исмаил Агдам за сутки до происшествия предупредил полицию, что его дочь «ненавидела» компанию. Она жаловалась, что хостинг «фильтровал» ее видео и перестал выплачивать деньги за контент.