Полные девушки в платьях попали на обложку арабского Vogue

Понедельник, 02 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Полные девушки в платьях попали на обложку арабского Vogue

Плюс-сайз-модели впервые попали на обложку арабского Vogue.

Американка Эшли Грэхэм и канадка Палома Элсессер снялись для издания Vogue Arabia Body Revolution («Революция тела»). В бодипозитивном номере демонстрировалась летняя одежда для женщин с разными пропорциями тела.

На снимках девушки с мокрыми волосами и в серебристых сверкающих платьях с короткими рукавами отдыхают у бассейна.

«Сегодня я стараюсь доказать женщинам, что они прекрасны такими, какие они есть, и что они могут быть счастливы в своем теле», - прокомментировала Грэхэм.

«Я воспринимаю свое тело так же, как воспринимала в первом классе. Только теперь я научилась управлять этим восприятием», - добавила Элсессер.

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