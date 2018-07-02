Полные девушки в платьях попали на обложку арабского Vogue
Плюс-сайз-модели впервые попали на обложку арабского Vogue.
Американка Эшли Грэхэм и канадка Палома Элсессер снялись для издания Vogue Arabia Body Revolution («Революция тела»). В бодипозитивном номере демонстрировалась летняя одежда для женщин с разными пропорциями тела.
На снимках девушки с мокрыми волосами и в серебристых сверкающих платьях с короткими рукавами отдыхают у бассейна.
«Сегодня я стараюсь доказать женщинам, что они прекрасны такими, какие они есть, и что они могут быть счастливы в своем теле», - прокомментировала Грэхэм.
«Я воспринимаю свое тело так же, как воспринимала в первом классе. Только теперь я научилась управлять этим восприятием», - добавила Элсессер.
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