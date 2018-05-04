Полным женщинам разрешили не худеть к лету

Желтый плакат с изображением трех смеющихся моделей плюс-сайз в бикини и надписью We're beach body ready. Three years on: a little reminder («Наше тело готово к пляжному сезону. Небольшое напоминание: прошло три года») появился в западной части центра Лондона.

«Мы хотим с уверенностью заявить, что вы не должны переживать по поводу приближения лета из-за того, что у вас не такое тело. Мы хотим показать людям тела, которые они не могут просто так видеть каждый день», - рассказала одна из моделей, снявшихся для плаката, и редактор navabi Бетани Руттер.

Акцию Beach body ready решили провести в ответ на кампанию производителя продуктов питания для спортсменов Protein world, на чьих постерах была запечатлена стройная девушка со словами Are you beach body ready? («А ваше тело готово к пляжному сезону?») в 2015 году. Тогда критики назвали ее «сексистской» и «оскорбительной».