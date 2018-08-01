Половина испанцев не верит, что кризис закончился

Более половины испанцев (52%) считает, что кризис не только не закончился, но и будет продолжаться на протяжении долгих лет, как показал опрос Henneo/Metroscopia. 82% опрошенных уверены, что страна живет в условиях последствий финансового кризиса.

Пессимистичное восприятие встречается у представителей всех политических партий. Среди приверженцев Народной партии 65% не верит в окончание кризиса, среди Ciudadanos – 73%, среди сторонников Социалистической рабочей партии – 86%, среди поклонников коалиции Unidos Podemos – 88%.

15% испанцев считают, что кризис уже преодолен, но дают разные прогнозы по дальнейшему развитию. 12% считают, что выход из кризиса будет долгим, 3% – что завершится в ближайшие годы, пишет noticia.ru.

По сравнению с показателями двухлетней давности негативное восприятие состояния испанской экономики сократилось с 79% до 60%.В то же время всего 24% считает состояние хорошим, а остальные 16% – средним.