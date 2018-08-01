Половина испанцев не верит, что кризис закончился

Среда, 01 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Половина испанцев не верит, что кризис закончился

Испанцы не проявляют большого оптимизма по поводу роста экономики страны, хотя есть некоторые подвижки на этом направлении.

Более половины испанцев (52%) считает, что кризис не только не закончился, но и будет продолжаться на протяжении долгих лет, как показал опрос Henneo/Metroscopia. 82% опрошенных уверены, что страна живет в условиях последствий финансового кризиса.

Пессимистичное восприятие встречается у представителей всех политических партий. Среди приверженцев Народной партии 65% не верит в окончание кризиса, среди Ciudadanos – 73%, среди сторонников Социалистической рабочей партии – 86%, среди поклонников коалиции Unidos Podemos – 88%.

15% испанцев считают, что кризис уже преодолен, но дают разные прогнозы по дальнейшему развитию. 12% считают, что выход из кризиса будет долгим, 3% – что завершится в ближайшие годы, пишет noticia.ru.

По сравнению с показателями двухлетней давности негативное восприятие состояния испанской экономики сократилось с 79% до 60%.В то же время всего 24% считает состояние хорошим, а остальные 16% – средним.

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