Половина испанцев слушает музыку через пиратские сервисы

Понедельник, 15 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Половина испанцев слушает музыку через пиратские сервисы

89% испанских интернет-пользователей пользуются стриминговыми сервисами, чтобы слушать музыку и смотреть видео.

При этом почти половина из них используют пиратские платформы.

Международная федерация звукозаписывающей индустрии (IFPI) представила доклад о привычках пользователей, составленный на основе опросов жителей 18 стран в возрасте от 16 до 64 лет.

На мировом уровне пользование стриминговыми платформами составляет 86%. Аудиозаписи с помощью таких платформ как Spotify или Apple Music слушает 61% пользователей в мире и 63% в Испании.

Кроме того, федерация представила данные по интернет-пиратству, которое по-прежнему является серьезной проблемой для индустрии. 38% пользователей в мире используют контент, распространяемый с нарушением авторских прав. В Испании пиратскими сервисами пользуются 47%, пишет noticia.ru.

Специалисты отмечают, что звукозаписывающие компании работают со своими партнерами над разработкой различных способов прослушивания музыки.

По статистике в мире больше всего слушают поп- и рок-музыку – 64% и 57%, соответственно. В Испании преобладает жанр поп, его предпочитают 76% пользователей. За ним следуют регетон, фламенко, традиционная испанская музыка и мелодик-поп.

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