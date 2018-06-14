Половина испанцев ждет победы своей сборной на ЧМ

Четверг, 14 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Половина испанцев ждет победы своей сборной на ЧМ

50% испанцев уверены, что Испания выиграет Чемпионат мира по футболу 2018 года.

Агентство IPSOS провело опросы в 27 странах мира. Половина жителей Испании пророчат победу своей стране, а четверть считает, что в финале она сыграет с Германией. 14% поставили на второе место Бразилию, 8% - Аргентину, 7% - Францию.

Как показали результаты опросов, 11% респондентов по всему миру ставят на победу испанской сборной, таким образом, Испания занимает третье место по количеству ставок. Фаворитом среди опрошенных является действующий чемпион мира сборная Германии, которую поддерживает 23% респондентов. 21% болеет за сборную Бразилии, 8% - за сборную Аргентины, пишет noticia.ru.

В докладе также отмечается, что испанцы - одна из самых увлеченных футболом наций. 37% опрошенных жителей Испании заявили, что следят за событиями в мире футбола, 19% причислили себя к «большим фанатам» сборной.

Чемпионат мира - одно из самых ожидаемых событий в испанском обществе. 9 из 10 испанцев рассказали, что планируют смотреть матчи в компании семьи и друзей, а каждый второй житель страны будет болеть за сборную в баре или ресторане.

В ходе опроса респондентов также попросили оценить Россию как организатора ЧМ. 42% испанцев дали положительную оценку хозяйке чемпионата, а 67% заявили, что турнир 2018 года не лишен коррупции. Кроме того, 44% испанцев не считают Россию безопасной страной для иностранных болельщиков.

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