Получивший заплеванную пиццу турок похудел на шесть килограммов

Среда, 25 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Получивший заплеванную пиццу турок похудел на шесть килограммов

Житель турецкого города Эскишехир похудел на шесть килограммов после того, как курьер плюнул в его пиццу, и подал на него в суд.

В конце марта курьер Бурак С. плюнул в коробку с пиццей, которую доставлял Хусейну Акйузу. На поступок курьера обратил внимание консьерж подъезда, просмотревший запись с камер наблюдения. Он не смог дозвониться владельцу квартиры, но отправил ему сообщение, в котором предупредил, что пиццу есть не стоит. Однако тот прочитал его, когда ел уже третий кусок.

На судебном заседании Акйуз признался, что произошедшее сильно травмировало его и теперь он не может заказывать еду на работу. Он отметил, что до происшествия весил 82 килограмма, а теперь - всего 76.

Адвокат пиццерии высказал предположение, что курьер и клиент сговорились, чтобы получить компенсацию от компании, но Айкуз опроверг обвинение. Сообщается, что после огласки инцидента заказы пиццерии снизились на 20 процентов.

В конце марта СМИ обратили внимание на видео с плюнувшей в еду сотрудницей фастфуда. Девушка сделала это со словами: «Это потому, что уже три ночи и я хочу домой!». Сообщается, что ее уволили.

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