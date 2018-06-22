Помпео встретился с главой МИД Португалии

Пятница, 22 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Помпео встретился с главой МИД Португалии

Помпео обсудил с главой МИД Португалии увеличение расходов на оборону НАТО.

Госсекретарь США Майк Помпео встретился с португальским министром иностранных дел Августо Сантосом для обсуждения обоюдной приверженности увеличению расходов на оборону НАТО и укреплению энергетической безопасности, пишет russian.rt.com.

Как сообщает официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт, также дипломаты обсудили «противостояние дестабилизирующим действиям России».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что единство альянса находится под угрозой в связи с разногласиями Соединённых Штатов и Европы.

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