Пони пустили на шлепанцы

Кроме черных сланцев из шкуры, в капсульной коллекции также будет представлена обувь, покрытая зерненой кожей и фетром. Отмечается, что 16 марта нынешнего года компания установит мобильный магазин рядом с бутиком Оуэнса в Лос-Анджелесе, США.

Там также можно будет купить одежду и мебель из коллаборации с дизайнером. Продажи начинаются 15 марта.