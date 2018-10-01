Популярный видеоблогер скончался от рака

Понедельник, 01 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Популярный видеоблогер скончался от рака

Популярный британский видеоблогер Дэниель Томас (Daniel Thomas), более известный под псевдонимом PeeWeeToms, скончался от рака 28 сентября.

В роликах мужчина рассказывал о борьбе с редкой формой рака легких — саркоматоидной карциномой. Болезнь обнаружили в 2015 году, с тех пор блогер регулярно делился с подписчиками новостями о своем состоянии. В конце сентября Томас рассказал, что его самочувствие серьезно ухудшилось: метастазы распространились по всему телу.

«Ужасно объяснять людям из внешнего мира, как я себя чувствую. Это невозможно показать», — говорил блогер в одном из последних видео.

Родственники Томаса поблагодарили его аудиторию за поддержку и объявили, что в будущем на канале иногда будут выходить ролики, включая некоторые «сюрпризы», подготовленные блогером до его смерти.

На канал PeeWeeToms подписано более 150 тысяч человек. Все его ролики собрали более 11 миллионов просмотров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: за что убили Грилу

      Уголовная полиция (PJ) продолжает расследование обстоятельств убийства известного троеборца и инженера по информатике 50-летнего Луиша Грилу.

      Подробнее

    • Португалия: АнграДжаз

      С каждым годом, в октябре, Международный фестиваль джаза в Ангра-ду-Эроижму пользуется все большей популярностью в Португалии.

      Подробнее

    • Испания: в тюрьме Льейды заключенные устроили погром

      Шесть заключенных Исправительного центра Понента в Льейде устроили погромы в камерах, когда им на семь часов отключили электричество.

      Подробнее

    • Испания: в Мадриде вводят новые правила для автомобилистов

      Автомобили без экологических наклеек не смогут передвигаться по Мадриду при введении протокола о высокой степени загрязнения воздуха.

      Подробнее

    • Итальянское ателье возродит Ferrari 250 GTO

      Ares Design из Модены выпустит 10 экземпляров купе на базе 812 Superfast или F12 Berlinetta.

      Подробнее

    • Италия: фестиваль воздушных шаров в Пестуме

      До 7 октября 2018 года в Пестуме проходит десятый по счету Международный фестиваль воздушных шаров.

      Подробнее

    • Популярный видеоблогер скончался от рака

      Популярный британский видеоблогер Дэниель Томас (Daniel Thomas), более известный под псевдонимом PeeWeeToms, скончался от рака 28 сентября.

      Подробнее

    • Нобелевскую премию по медицине вручат за борьбу с раком

      Нобелевской премии по медицине и физиологии за 2018 год удостоились Джеймс Пи Эллисон и Тасуку Хондзе.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья