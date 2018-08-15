Порнозвезда Чиччолина лишилась депутатской пенсии в Италии

О решении налоговой службы сообщил адвокат экс-порнозвезды Лука Ди Карло. По словам юриста, счет его 66-летней подзащитной в банковском отделении парламентского Дворца Монтечиторио "заморожен" по требованию налоговиков. Ди Карло заявил, что это противоречит итальянскому законодательству. При этом, по некоторым данным, Чиччолина не выплатила около 100 тысяч евро налогов, сообщает napoli1.com.

— Пожизненное пособие (положенное бывшим парламентариям) не может быть описано за долги или конфисковано, — выразил возмущение адвокат.

Чиччолина возвращается в политику: Бывшая порнозвезда основала партию «Демократия, природа, любовь" и намеривается принять участие в предстоящих парламентских выборах в Италии.

Представители налоговой службы опровергли заявление Ди Карло, но, судя по всему, легенда итальянского кино для взрослых намерена обратиться в прокуратуру, чтобы привлечь к суду тех, кто лишил ее "средств к существованию".

Напомним, Сталлер родилась в 1951 году в Будапеште в семье чиновника Министерства внутренних дел Венгрии. В Италии она сделала карьеру в порнобизнесе, а в 1987 году была избрана в Палату депутатов по спискам Радикальной партии.