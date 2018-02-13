Портал TripAdvisor назвал самый романтичный отель Испании

В третий раз подряд почетного звания удостоился Lani's Suites de Luxe в Пуэрто-дель-Кармен, что на канарском острове Лансароте. Кроме того, этот отель, полностью реконструированный и отреставрированный в 2015 году, занял в этой категории второе место в Европе и третье - в мире.

Lani's Suites de Luxe построен на первой линии моря и имеет прямой доступ на два частных пляжа. В 25 минутах от него располагается национальный природный заповедник Тиманфайя, а в 15 минутах находится Арресифе, административный центр острова. Отель полностью выкрашен в белый цвет, что, по задумке дизайнеров, должно символизировать гармонию с окружающим миром, а также передавать ощущение релакса и душевного спокойствия, пишет espanarusa.com.

Всего в фешенебельном бутике-отеле насчитывается 25 номеров различных типов, которые способны удовлетворить запросы самых взыскательных клиентов. С балконов некоторых из них открывается шикарный вид на море, тогда как с других, расположенных на нижнем этаже, можно попасть кратчайшим путем в солярий. При этом все номера оборудованы по последнему слову техники, располагают кофе-машинами Nespresso, мини-баром и винотекой, подборкой местной прессы, а на многих террасах есть гидромассажные ванны.