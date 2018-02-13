Портал TripAdvisor назвал самый романтичный отель Испании

Вторник, 13 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Портал TripAdvisor назвал самый романтичный отель Испании

Основываясь на отзывах своих пользователей, известный туристический портал TripAdvisor назвал самый романтичный отель Испании.

В третий раз подряд почетного звания удостоился Lani's Suites de Luxe в Пуэрто-дель-Кармен, что на канарском острове Лансароте. Кроме того, этот отель, полностью реконструированный и отреставрированный в 2015 году, занял в этой категории второе место в Европе и третье - в мире.

Lani's Suites de Luxe построен на первой линии моря и имеет прямой доступ на два частных пляжа. В 25 минутах от него располагается национальный природный заповедник Тиманфайя, а в 15 минутах находится Арресифе, административный центр острова. Отель полностью выкрашен в белый цвет, что, по задумке дизайнеров, должно символизировать гармонию с окружающим миром, а также передавать ощущение релакса и душевного спокойствия, пишет espanarusa.com.

Всего в фешенебельном бутике-отеле насчитывается 25 номеров различных типов, которые способны удовлетворить запросы самых взыскательных клиентов. С балконов некоторых из них открывается шикарный вид на море, тогда как с других, расположенных на нижнем этаже, можно попасть кратчайшим путем в солярий. При этом все номера оборудованы по последнему слову техники, располагают кофе-машинами Nespresso, мини-баром и винотекой, подборкой местной прессы, а на многих террасах есть гидромассажные ванны.

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