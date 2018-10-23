«Портрет Португалии в Европе-2018»

В нем отображаются некоторые ракурсы Португалии в 2018 году.

В частности, согласно исследованию, португальские боссы наименее образованы в Европейском союзе. Португалия - страна с наибольшим количеством работодателей без среднего или высшего образования: более половины (54,5%) имеют только базовое образование. Это намного выше, чем в среднем по ЕС (16,6%).

С другой стороны, португальские наемные работники также наименее образованы среди 28 стран ЕС: 43,3% этих работников не имеют среднего или высшего образования, в то время как среднеевропейский показатель составляет 16,7%.

Также португальские работники трудятся на пять часов больше, чем, в среднем, в остальных страны Европы - соответственно, 35,6 и 30 часов в неделю. Первенство удерживает Польша, где работают, в среднем, 38,5 часов в неделю.

Также, что касается занятости, Португалия является одной из стран ЕС (после Испании и Польши) с самым высоким процентом работников с временными трудовыми договорами. В общей сложности 22% португальских работников трудятся по этому типу контракта, в то время как среднеевропейский показатель составляют 14,3%.

Безработных женщин в Португалии больше, чем мужчин: соответственно, 9,4 и 8,4%. Среднеевропейский показатель составляет 7,9 и 7,4%.

Согласно исследованию Pordata, возраст 20,9% населения Португалии составляет 65 лет и старше. Учитывая, что в стране проживает чуть более десяти миллионов человек, это означает, что в данной возрастной категории находятся более 2 миллионов португальцев. Среднее значение в Европе не намного лучше: 19,3% населения Европы - это лица в возрасте 65 лет и более.

На каждые 100 подростков в Португалии приходится 149 пожилых людей. Впереди в этой пропорции только Греция и Германия.

Также данные исследования подтверждают обеспокоенность правительства относительно низкой рождаемости. Португалия - одна из стран с наименьшим числом детей на одну женщину: 1,36. Впереди - только женщины в Испании и Италии - 1,34 детей. Средний показатель Европейского союза отражает тенденцию к старению населения: 1,6 детей. Португалки рожают первого ребенка, в среднем, в 31,1 года, что немного выше среднеевропейского показателя (30,6 года).

Что касается здравоохранения, показатели Португалии контрастируют друг с другом. Португалия является страной с наименьшим количеством больничных коек на каждые 100 тысяч жителей - всего 342, занимая 22-е место, то время как, к примеру, во Франции на 100 тысяч жителей приходится 806 коек.

В то же время, Португалия входит в число стран с наибольшим числом врачей, доступных для населения: 480 на каждые 100 тысяч жителей, занимая четвертое место в ЕС. Лидирует - Греция (659), на другом полюсе - Великобритания (276).

В плане безопасности - Португалия находится в списке шести стран с наибольшим числом полицейских - 452 - на каждые 100 тысяч человек. Лидирует - Кипр (581). Однако женщины составляют только 7,5% полицейских сил Португалии. Это второй самый низкий показатель, после Италии. К примеру, в Литве, представительницы прекрасного пола составляют 36,1% от общего числа полицейских.

Согласно исследованию Portadata, 19% населения Португалии подвержено риску бедности, даже после социальных трансфертов (передача гражданам ресурсов в денежной или натуральной форме преимущественно на безвозмездной основе. К ним относятся пенсии, пособия, стипендии, дотации и др.). Список возглавляет Румыния, где 25,3% населения подвержено риску бедности.