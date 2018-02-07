Портрет португальского водителя

Ответ на этот вопрос дало исследование Автомобильного клуба Португалии (APC).

Он мало пользуется общественным транспортом для поездок с/на работу, в принципе - против использования мобильного телефона за рулем, недолюбливает велосипедистов и выступает за более жесткие законы в отношении безопасности - таков профиль португальского водителя.

Большинство водителей считают, что безопасность дорожного движения в Португалии не улучшилась, а, наоборот, ухудшилась в последние два года. Те, кто думает иначе, полагают, улучшение ситуации связано с «кампаниями по информированию, более строгими законами и страхом штрафов».

В общей сложности более 60% (61%) респондентов высказались за полный запрет на использование мобильного телефона за рулем, а 91% выступают за запрет на использование мобильных устройств для отправки смс-сообщений и электронных писем.

Лишь каждый десятый португальский водитель пользуется только общественным транспортом для поездок с/на работу, а основная жалоба тех, кто этого не делает - сложности, связанные с пересадками.

Доля португальцев, которые ездят на работу на машине, по-прежнему значительна: 77,9%, при этом только 1,6% - за компанию с кем-то другим, а не на своем автомобиле.

Что касается велосипедистов, то около половины водителей считают, что те плохо подготовлены, и по крайней мере восемь из десяти выступают за то, что велосипедисты обязаны использовать шлем и иметь страхование гражданской ответственности.

Данные были собраны в ходе 6 тыс. 560 интервью с людьми, имеющими водительские удостоверения, 90% из которых имеют по крайней мере один автомобиль в своей семье и используют его для ежедневных поездок на работу.