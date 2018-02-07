Портрет португальского водителя

Среда, 07 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Портрет португальского водителя

Какой он, португальский водитель?

Ответ на этот вопрос дало исследование Автомобильного клуба Португалии (APC).

Он мало пользуется общественным транспортом для поездок с/на работу, в принципе - против использования мобильного телефона за рулем, недолюбливает велосипедистов и выступает за более жесткие законы в отношении безопасности - таков профиль португальского водителя.

Большинство водителей считают, что безопасность дорожного движения в Португалии не улучшилась, а, наоборот, ухудшилась в последние два года. Те, кто думает иначе, полагают, улучшение ситуации связано с «кампаниями по информированию, более строгими законами и страхом штрафов».

В общей сложности более 60% (61%) респондентов высказались за полный запрет на использование мобильного телефона за рулем, а 91% выступают за запрет на использование мобильных устройств для отправки смс-сообщений и электронных писем.

Лишь каждый десятый португальский водитель пользуется только общественным транспортом для поездок с/на работу, а основная жалоба тех, кто этого не делает - сложности, связанные с пересадками.

Доля португальцев, которые ездят на работу на машине, по-прежнему значительна: 77,9%, при этом только 1,6% - за компанию с кем-то другим, а не на своем автомобиле.

Что касается велосипедистов, то около половины водителей считают, что те плохо подготовлены, и по крайней мере восемь из десяти выступают за то, что велосипедисты обязаны использовать шлем и иметь страхование гражданской ответственности.

Данные были собраны в ходе 6 тыс. 560 интервью с людьми, имеющими водительские удостоверения, 90% из которых имеют по крайней мере один автомобиль в своей семье и используют его для ежедневных поездок на работу.

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