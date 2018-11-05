"Порту" обыграл "Маритиму" в чемпионате Португалии

Встреча, прошедшая на поле "Маритиму", завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Голы забили Отавио (70-я минута) и Мусса Марега (73), который на 60-й минуте не реализовал пенальти. "Маритиму" с 82-й минуты играл вдесятером после удаления экс-футболиста московского "Динамо" и санкт-петербургского "Зенита" Данни.

"Порту" – соперник московского "Локомотива" по групповому этапу Лиги чемпионов. Первый матч команд, выступающих в группе D, прошел 24 октября в Москве и завершился победой португальской команды со счетом 3:1. Ответная игра состоится 6 ноября, пишет РИА Новости.