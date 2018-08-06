"Порту" в 21-й раз в истории завоевал Суперкубок Португалии

Встреча за трофей, прошедшая в субботу в португальском Авейру, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Порту". У победителей отличились Ясин Браими (25-я минута), Макси Перейра (67) и Хесус Корона (84). У "Авеша" мяч забил Клаудио Фалькао (14), пишет РИА Новости.

"Порту" является рекордсменом Португалии по победам в матчах за Суперкубок страны, в последний раз "драконы" завоевывали данный трофей в 2013 году.