"Порту" в 21-й раз в истории завоевал Суперкубок Португалии

Понедельник, 06 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Футболисты "Порту" обыграли "Авеш" и в 21-й раз в истории клуба завоевали Суперкубок Португалии.

Встреча за трофей, прошедшая в субботу в португальском Авейру, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Порту". У победителей отличились Ясин Браими (25-я минута), Макси Перейра (67) и Хесус Корона (84). У "Авеша" мяч забил Клаудио Фалькао (14), пишет РИА Новости.

"Порту" является рекордсменом Португалии по победам в матчах за Суперкубок страны, в последний раз "драконы" завоевывали данный трофей в 2013 году.

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