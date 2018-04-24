«Порту» вновь возглавил чемпионат Португалии

Встреча, прошедшая на поле «Порту» в понедельник, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Мусса Марега (6-я минута), Иван Маркано (12), Ясин Браими (16), Хесус Корона (35) и Алекс Теллес (72). У гостей забил Жоау Амарал (24), пишет РИА Новости.

«Порту» (79 очков) вернулся на первое место в турнирной таблице. «Витория» (29) - 14-я.