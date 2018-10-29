«Порту» выиграл в чемпионате Португалии
Соперник «Локомотива» по Лиге чемпионов «Порту» одолел «Фейренсе» в матче 8-го тура чемпионата Португалии.
Встреча завершилась со счетом 2:0.
В составе победителей отличились Монтейро Фелипе и Мусса Марега.
Эта победа позволила «Порту» набрать 18 очков после 8 туров, пишет news.sportbox.ru.
Напомним, что «Порту» является соперником «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. В первом матче португальцы на выезде победили железнодорожников со счетом 3:1. Ответная игра состоится 6 ноября в Португалии.
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