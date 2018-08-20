"Порту" вырвал победу у "Белененсиша" в матче чемпионата Португалии

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Порту". В составе победителей голы забили Диогу Лейте (26-я минута), Отавио (46) и Алекс Теллес (90+5, с пенальти). У проигравших отличились Альфредо Рибейру (55, с пенальти) и Альхассан Кейта (83), пишет РИА Новости.

"Порту" набрал шесть очков в двух турах, на счету "Белененсиша" три балла.