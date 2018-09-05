Portugal Masters
В сентябре лучшие гольфисты соберутся в Виламоуре на чемпионат Portugal Masters.
Турнир пройдет года на гольф-поле клуба Викториа-Клубе-ди-Голфи, построенном по проекту знаменитого гольфиста Арнольда Палмера.
Удачно расположенные бункеры чередуется с водными преградами в виде озер и водопадов и представляют собой настоящее испытание для игроков.
Время проведения: с 20 по 23 сентября
Место проведения: Oceânico Victoria Golf Club - Vilamoura
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