Portugal Masters

Среда, 05 Сентябрь 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Portugal Masters

В сентябре лучшие гольфисты соберутся в Виламоуре на чемпионат Portugal Masters.

Турнир пройдет года на гольф-поле клуба Викториа-Клубе-ди-Голфи, построенном по проекту знаменитого гольфиста Арнольда Палмера.

Удачно расположенные бункеры чередуется с водными преградами в виде озер и водопадов и представляют собой настоящее испытание для игроков.

Время проведения: с 20 по 23 сентября

Место проведения: Oceânico Victoria Golf Club - Vilamoura

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