Portugal Masters

Турнир пройдет года на гольф-поле клуба Викториа-Клубе-ди-Голфи, построенном по проекту знаменитого гольфиста Арнольда Палмера.

Удачно расположенные бункеры чередуется с водными преградами в виде озер и водопадов и представляют собой настоящее испытание для игроков.

Время проведения: с 20 по 23 сентября

Место проведения: Oceânico Victoria Golf Club - Vilamoura