Португальца нашли мертвым в Британии

Пятница, 16 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португальца нашли мертвым в Британии

Сигнал поступил от членов контактной группы округа Вестминстер в 07:16.

Бездыханное тело португальца без определенного места жительства было обнаружено вблизи Британского парламента. «К сожалению, несмотря на экстренные реанимационные мероприятия, мужчина умер на месте», - заявил представитель лондонской службы скорой помощи.

Инцидент вызвал особую огласку из-за того, что тело было обнаружено вблизи парламента. Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин принес к месту происшествия письмо с соболезнованиями и цветы.

«Меня только что проинформировали о смерти бездомного у входа в парламент. Власть предержащие не могут походить мимо, пока есть люди, у которых нет дома. Депутаты должны принять на себя этот моральный вызов и найти жилье для всех»,-  написал Корбин в Твиттере.

Депутат от лейбористов Дэвид Лэмми назвал инцидент «шокирующим показателем» неспособности британского правительства решить проблему бездомности, добавив: «Действительно ужасно. Каждый день, когда я иду в парламент, задаюсь вопросом: неужели министры не видят огромного количества людей, спящих на улице возле парламента, и не понимают, что им нужно срочно действовать».

В Вестминстера насчитывается около 3 тысяч бездомных. Местные власти организуют контактные группы, которые проводят ежедневные рейды. Их цель - попытаться не допустить, чтобы люди проводили более двух ночей на улице, а также оказание необходимой помощи.

«Причины трагической смерти соотечественника выясняются, и случай находится под контролем», - заявили в Государственном департаменте по португальским общинам.

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