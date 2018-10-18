Португальца убили в Йоханнесбурге

Четверг, 18 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португальца убили в Йоханнесбурге

Инцидент произошел примерно в 9:30 утра.

«Один из служащих готовился открыть ресторан, когда столкнулся лицом к лицу с вооруженным мужчиной, - заявил агентству Lusa пресс-секретарь полиции Южно-Африканской Республики (SAPS) Джефф Пора. - Работнику удалось бежать, а злоумышленник вошел в офис, где находился хозяин ресторана - 43-летний Роберту Карлуш да Силва, который после короткой схватки был убит выстрелом в голову».

«Видимо, это было нападение, которое пошло не так», - заявил Джефф Пора, добавив, что, к сожалению, «пока никто не арестован», и SAPS обратилась ко всем с просьбой за информацией, которая поможет найти виновного.

В настоящее время местная полиция изучает записи с камер безопасности, установленных в ресторане, где видно, что злоумышленник - «африканец 30-40 лет».

Как пояснил агентству Lusa источник в португальской диаспоре в ЮАР, Роберту Карлуш да Силва был потомком португальцев - выходцев с Мадейры.

Ресторан Lusitano, расположенный в районе Риджентс-Парк на юге Йоханнесбурга, был популярным местом встреч для представителей португалоязычной общины в течение, как минимум, 40 лет.

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