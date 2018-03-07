Португальцам не хватает денег на лекарства

Согласно ему, 10,8% португальцев в 2017 году не купили лекарства, назначенные врачами, потому что у них не было денег. Для сравнения, в 2014 году значение составляло 15,7%.

Исследователи также отметили, что число пациентов, принимающих лекарственные препараты по рецепту в 2017 году, увеличилось с 86,7 до 89,1%.

Исследование также показало, что португальцы перестали посещать консультации в государственных больницах «по финансовым соображениям». Проанализировав транспортные расходы, специалисты обнаружили, что пациенты потратили почти в два раза больше, чем сумма, взимаемая за уплату умеренных пошлин (taxas moderadoras).

Исследование также показало, что в прошлом году в государственных больницах не были проведены 539.824 специализированные консультации из-за невозможности пациентов оплатить расходы и 254.568 - из-за невозможности оплатить стоимость taxas de moderadoras.