Португальцы охотно берут кредиты

Понедельник, 18 Апрель 2022 Португалия Португалия Популярные материалы

Португальцы охотно берут кредиты

Объем потребительских кредитов увеличился в феврале на 16,4%.

В феврале сумма новых личных займов (образование, здоровье, энергия и другие личные кредиты) выросла на 20,3% по сравнению с январем.

Потребительские кредиты, выданные в феврале этого года, составили 624 млн евро, что на 61,2% больше, чем в феврале 2021 года, сообщил Банк Португалии (BdP).

Новые кредиты на покупку автомобилей выросли на 14,9% - до 214 млн евро.

Наконец, кредиты по картам, кредитные линии и овердрафты выросли на 8,5% до 97 млн ​​евро.

По сравнению с февралем 2021 года сумма новых личных кредитов выросла на 66%, новых автокредитов - на 61%, а кредиты на карты и овердрафты также увеличились на 61%.

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