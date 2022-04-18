Португальцы охотно берут кредиты

В феврале сумма новых личных займов (образование, здоровье, энергия и другие личные кредиты) выросла на 20,3% по сравнению с январем.

Потребительские кредиты, выданные в феврале этого года, составили 624 млн евро, что на 61,2% больше, чем в феврале 2021 года, сообщил Банк Португалии (BdP).

Новые кредиты на покупку автомобилей выросли на 14,9% - до 214 млн евро.

Наконец, кредиты по картам, кредитные линии и овердрафты выросли на 8,5% до 97 млн ​​евро.

По сравнению с февралем 2021 года сумма новых личных кредитов выросла на 66%, новых автокредитов - на 61%, а кредиты на карты и овердрафты также увеличились на 61%.