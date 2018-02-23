Португальцы пытались помочь Лазареву

Таким образом реагировали жители одного из городков на съемочный процесс.

В данное время певец Сергей Лазарев находится в Португалии. Там он с командой записывает клип на песню «Сдавайся».

Вчера Сергей опубликовал видео, на котором запечатлен процесс работы. Публикацию в своем аккаунте Инстаграма он подписал следующим образом: «Обычное португальское утро... еще немного backstage со съемок клипа».

Однако вид Лазарева устрашил подписчиков. Из тела артиста торчит огромный металлический прут в виде стрелы. Она символизирует своеобразную стрелу Купидона, которая упала с неба, пишет hotgeo.ru.

В видеообращении Лазарев рассказал, что наблюдающие такую картину португальцы предлагали свою помощь. Неравнодушные останавливали свои машины и бежали к певцу, чтобы справиться о его состоянии.

Подписчики Сергея Лазарева отметили, что клип должен получиться очень интересным. Кроме этого, многие пофантазировали на тему того, как бы в подобной ситуации действовали наши соотечественники. Комментаторы сошлись во мнении, что такого проявления заботы, как от португальцев, в нашей стране ждать бы не пришлось.