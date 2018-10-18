Португальцы стали жить дольше

Согласно им, в 2017 году средняя ожидаемая продолжительность жизни португальцев оценивалась в 80,78 года. При этом в Северном, Центральном регионах и столичном регионе Лиссабона португальцы живут дольше всего.

В течение 2015-2017 годов средняя продолжительность жизни по-прежнему была выше среди женщин (83,41 года), но разница по сравнению с мужчинами (77,74 года) снижалась и составляла 5,67 года (по сравнению с 6,02 в 2008-2010 годах).

Согласно INE, ожидаемая продолжительность жизни в период между 2008-2010 годами и 2015-2017 годами была зарегистрирована во всех регионах Португалии, при этом наибольший прирост отмечался на Мадейре - с 76,13 до 78,18 года, что означает, что люди могут ожидать, при рождении, прожить, в среднем, на 2,05 года больше, чем это было в 2008-2010 годах.