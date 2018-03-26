Португальцы высадили тысячи деревьев в память о жертвах лесных пожаров

Понедельник, 26 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португальцы высадили тысячи деревьев в память о жертвах лесных пожаров

В Португалии в память о жертвах прошлогодних лесных пожаров начали высаживать новые деревья.

В акции приняли участие больше трех тысяч человек, передает news.rambler.ru.

Добровольцы уже высадили около 67 тысяч растений. Это регион Лейрия. Знаменитые сосновые леса здесь выгорели практически полностью. По словам организаторов, нынешняя акция - только первый шаг. Всего на этих полях должны зазеленеть 30 миллионов деревьев.

«Мы все из этих мест, мы все ходили в наш лес, у нас у всех есть теплые воспоминания, как мы гуляли здесь, устраивали пикники, проводили время с семьями. Пожар изменил нашу жизнь. Мне кажется, мы должны не забывать о чувстве долга, и поэтому нам надо приходить и сажать деревья», - рассказала организатор акции Алексанра Серодио.

Таких пожаров, как в прошлом году, страна не видела за всю свою историю. Погибли больше ста человек. Огонь вспыхнул из-за грозы. Стояла жара, температура была больше 40. Дул сильный ветер, и огонь распространялся сразу по четырем фронтам. Местность здесь гористая, и это сильно затрудняло тушение пожара.

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