Португалец Андре Гомеш хочет уйти из «Барселоны»

Среда, 10 Январь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалец Андре Гомеш хочет уйти из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш хочет покинуть команду.

Футболист не получает должной игровой практики, которая необходима ему в преддверии чемпионата мира 2018 года и попросил главного тренера Эрнесто Вальверде отпустить его. Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш по-прежнему рассчитывает на 24-летнего игрока, но никаких гарантий, связанных с мировым первенством, дать не может.

Как сообщает Sport.es, Вальверде попытался заверить Гомеша, что рассчитывает на него и ценит, тем более что приближается самая сложная часть сезона, но португалец не передумал и хочет уйти в январе. Решающее слово за руководством «Барселоны», пишет championat.com.

Один из возможных вариантов - «Ювентус», который в октябре прошлого года возобновил интерес к футболисту. Ранее сообщалось, что «Барселона» не продаст Гомеша дешевле чем 30 млн евро.

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