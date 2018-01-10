Португалец Андре Гомеш хочет уйти из «Барселоны»

Футболист не получает должной игровой практики, которая необходима ему в преддверии чемпионата мира 2018 года и попросил главного тренера Эрнесто Вальверде отпустить его. Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш по-прежнему рассчитывает на 24-летнего игрока, но никаких гарантий, связанных с мировым первенством, дать не может.

Как сообщает Sport.es, Вальверде попытался заверить Гомеша, что рассчитывает на него и ценит, тем более что приближается самая сложная часть сезона, но португалец не передумал и хочет уйти в январе. Решающее слово за руководством «Барселоны», пишет championat.com.

Один из возможных вариантов - «Ювентус», который в октябре прошлого года возобновил интерес к футболисту. Ранее сообщалось, что «Барселона» не продаст Гомеша дешевле чем 30 млн евро.