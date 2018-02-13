Португалец Криштиану Роналду хочет переехать в Париж

Вторник, 13 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалец Криштиану Роналду хочет переехать в Париж

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду в 2012 году хотел перейти в «Пари Сен-Жермен».

Как стало известно, форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду хотел стать игроком «Пари Сен-Жермен» в 2012 году. 

Отмечается, что шесть лет назад Роналду отправил СМС сотруднику журнала France Football, в котором заявил о желании переехать в Париж. Португалец отмечал, что в столице Франции его будут любить по-настоящему, пишет newinform.com.

Роналду считал, что если он будет играть во французском чемпионате, то точно сможет выиграть «Золотой мяч» из-за мощной медиаподдержки со стороны местных СМИ.

Напомним, что завтра, 14 февраля, мадридский «Реал» встретится с «Пари Сен-Жермен» в рамках 1/8 Лиги чемпионов.

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