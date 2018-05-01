Португалец Криштиану Роналду не верит в переход Неймара в «Реал»
Криштиану Роналду высказался скептически по поводу возможного перехода бразильца Неймара из «Пари Сен-Жермена» в «Королевский клуб».
Португалец сделал предположение, что форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии все устраивает в Париже, пишет vesti.ru.
«Я много слышал о Неймаре и «Реале», но, честно говоря, мне сложно представить это подписание. «ПСЖ» заплатил за него очень много денег. Сложно представить, что Неймар однажды будет играть в «Реале». Думаю, это невозможно на сегодняшний день», - приводит слова Роналду «Спорт-экспресс».
Тем не менее форвард «Реала» не исключил возможности появления Неймара в составе «сливочных» через какое-то время. «Возможно, это случится через несколько лет. Мне кажется, ему все нравится в Париже», - добавил португалец.
Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес мечтает заполучить Неймара в свой клуб.
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