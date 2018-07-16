Португалец Криштиану Роналду прибыл на медобследование

«Реал» объявил о переходе Роналду в «Ювентус» 10 июля. За мадридский клуб он выступал с 2009 года. За это время португалец два раза выигрывал чемпионат Испании, два раза Кубок Испании, два Суперкубка Испании, четыре Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и три раза клубный чемпионат мира, пишет news.sportbox.ru.