Португалец Криштиану Роналду прибыл на медобследование

Понедельник, 16 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалец Криштиану Роналду прибыл на медобследование

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прибыл на медицинское обследование для «Ювентуса».

«Реал» объявил о переходе Роналду в «Ювентус» 10 июля. За мадридский клуб он выступал с 2009 года. За это время португалец два раза выигрывал чемпионат Испании, два раза Кубок Испании, два Суперкубка Испании, четыре Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и три раза клубный чемпионат мира, пишет news.sportbox.ru.

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